Googleアカウントへの電話番号の登録を促すため、Googleが一部地域でストレージ容量を制限するテストを行っていることが分かりました。電話番号を登録しないと使える容量が3分の1に減ってしまうようです。The era of 15GB free Gmail storage is ending (Update: Google responds) - Android Authorityhttps://www.androidauthority.com/google-gmail-5gb-free-storage-test-3667002/Google explains why some Gmail accounts only