前田大然、旗手怜央、山田新、稲村隼翔が所属するスコットランドの名門セルティックは今季、近年ではまれに見る厳しいシーズンスタートになった。チャンピオンズリーグでは予選敗退に終わり、リーグ戦でも２位と順位表のトップに立てていない。ヨーロッパリーグでは１分け１敗という船出だ。特に批判を浴びているのが前線や中盤だ。夏に移籍を願い出たが希望がかなわず、低調な出来もあって前田が重圧にさらされたのは周知のと