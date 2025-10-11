［国際親善試合］日本 ２−２ パラグアイ／10月10日／パナソニックスタジアム吹田日本代表は10月10日、パナソニックスタジアム吹田でパラグアイ代表と対戦。２度のリードを奪われたものの、土壇場で追いつき、２−２で引き分けた。この試合で圧巻のパフォーマンスを披露したのがダブルボランチの一角でプレーした佐野海舟だ。屈強なパラグアイの選手から何度もボールを奪い取り、推進力のある持ち上がりで攻撃に関与。攻守に