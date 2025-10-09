『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』の公開日が2026年2月27日に決定し、新キャストとして千葉翔也と広橋涼の出演が発表された。 参考：千葉翔也×鬼頭明里×小林千晃が語る『アオのハコ』の役作り“一歩踏み出した”過去の経験も 『映画ドラえもん』シリーズ45作目となる本作は、1983年に公開された『映画ドラえもん』シリーズの代表作のひとつ『映画ドラえもん のび太の海底鬼岩城』をリメイクするも