『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』の公開日が2026年2月27日に決定し、新キャストとして千葉翔也と広橋涼の出演が発表された。

参考：千葉翔也×鬼頭明里×小林千晃が語る『アオのハコ』の役作り “一歩踏み出した”過去の経験も

『映画ドラえもん』シリーズ45作目となる本作は、1983年に公開された『映画ドラえもん』シリーズの代表作のひとつ『映画ドラえもん のび太の海底鬼岩城』をリメイクするもの。

監督を務めるのは、TVアニメシリーズをはじめ、『映画ドラえもん のび太の新魔界大冒険 ～7人の魔法使い～』（2007年）や『映画ドラえもん 新・のび太と鉄人兵団 ～はばたけ 天使たち～』（2011年）、『映画ドラえもん のび太の地球交響楽』（2024年）などに携わってきた矢嶋哲生。脚本は、TVアニメシリーズで数々のエピソードを担当した村山功が手がける。

千葉が演じるのは、物語の舞台となる海底で暮らす、海底人の国・ムー連邦の兵士・エル。『映画ドラえもん』シリーズ初参戦となる千葉は「ここ数年何度か劇場で観たりもしていたので……そのスケール感や皆さんの温かいお芝居を想像し、後悔しないように臨みました。エル役に決まり心から嬉しくて、その気持ちはどんどん増しています」と、作品への深い思いを語る。自身の演じるエルについて、「彼は海底人として、正義感と冷静さを兼ね備えた人です。陸上人には複雑な想いを抱えています。『のび太の海底鬼岩城』ではバギーとの関係が印象的で、クライマックスが心に残っていましたが、今作ではのび太達に出会ったエルの心情も丁寧に描写されているので注目していただきたいです！」とコメントを寄せた。

広橋が演じるのは、今回の冒険で活躍するドラえもんのひみつ道具・水中バギー。2021年放送のTVアニメ『ドラえもん』に出演し、『映画ドラえもん』シリーズは初参戦となる広橋は、「子供の頃、従兄から借りた『のび太の宇宙小戦争』のアニメ漫画を何度も読みました。幼かったので実際に映画を観られたのかどうかは覚えていません。ただ、頭の中では漫画からドラえもんたちの声が聞こえてきて映像が流れていました。ドールハウスや牛乳風呂に憧れて、いつもの仲間のいつもとはまた違う姿にワクワクしながら夢中でページをめくりました」と当時の熱中ぶりを振り返り、「このすこしふしぎな世界でバギーちゃんとして新たな冒険ができるなんて大きなプレゼント過ぎます。ありがとうございます。バギーが皆様を海底の世界にご案内いたします。振り落とされないようについてきてくださいませ！」と語った。

あわせて特報映像の場面カットも公開。エルが暮らす壮大な海底都市の様子や、光が届かない深海の神秘的な情景など、海底世界の美しくも謎に満ちた姿が切り取られている。

コメント千葉翔也（エル役）日々観ていて、大晦日といえばドラえもんでした。当たり前に触れて価値観を育まれた作品です。 ここ数年何度か劇場で観たりもしていたので…そのスケール感や皆さんの温かいお芝居を想像し、後悔しないように臨みました。 エル役に決まり心から嬉しくて、その気持ちはどんどん増しています。 彼は海底人として、正義感と冷静さを兼ね備えた人です。陸上人には複雑な想いを抱えています。 「のび太の海底鬼岩城」ではバギーとの関係が印象的で、クライマックスが心に残っていましたが、今作ではのび太達に出会ったエルの心情も丁寧に描写されているので注目していただきたいです！ 原作にあるセリフがさらに輝きを増すような言葉がいくつも出てきて、心が揺さぶられました。脚本を読んで更に世界が広がりました。 スクリーンで味わう深海の冒険は最高にワクワクすると思います。ぜひお楽しみに！！

広橋涼（バギーちゃん役）子供の頃、従兄から借りた『のび太の宇宙小戦争』のアニメ漫画を何度も読みました。 幼かったので実際に映画を見られたのかどうかは覚えていません。ただ、頭の中では漫画からドラえもん達の声が聞こえてきて映像が流れていました。 ドールハウスや牛乳風呂に憧れて、いつもの仲間のいつもとはまた違う姿にワクワクしながら夢中でページをめくりました。 『のび太の海底鬼岩城』は今回初めて触れるお話です。 このすこしふしぎな世界でバギーちゃんとして新たな冒険ができるなんて大きなプレゼント過ぎます。ありがとうございます。 バギーが皆様を海底の世界にご案内いたします。振り落されないようについてきてくださいませ！（文＝リアルサウンド編集部）