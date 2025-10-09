「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の９日午前１１時現在で、ソニーフィナンシャルグループが「買い予想数上昇」で１位となっている。 同社は９月２９日に東証プライム市場に再上場した。ソニーグループからのパーシャルスピンオフにより分離・独立する形で、公募や売り出しを行わないダイレクトリスティング（直接上場）方式で上場。初値は２０５円で、上場初日に