ネットワークサービス事業を手掛ける、IIJ（株式会社インターネットイニシアティブ / Internet Initiative Japan Inc.）が運営するセキュリティ情報発信サイト「wizSafe Security Signal」にて、攻撃メールに関する情報が公開されました。「著作権を侵害しています」という内容のメールが届いても落ち着いてwizSafe Security Signal（以下wizSafe）によると、「著作権を侵害しています」という内容で偽装したメールが、2025年8月末