この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、古矢永 塔子(@tokokoyanaga)さんの投稿したエピソードです。いつも通り、レシピ通りに調理をしても、ときにうまくいかないこともありますよね。古矢永さんは、ある日の夕飯に固くパサついた魚の煮つけができてしまい、がっかりしていたそう。「ごめんね⋯」と言いながら出すと、息子さんのひと言で胸に矢が刺さり…？ ひと口食べた後の息子の