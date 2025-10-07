2025年10月７日、パラグアイ戦（10日）とブラジル戦（14日）に臨む日本代表が全体練習を実施。始動２日目に囲み取材に対応した小川航基（28歳）は９月のアメリカ遠征（メキシコに０−０、アメリカに０−２）について「ゴールを奪えず、悔しい結果に終わった」と振り返った。「１回、１回の代表活動がラストチャンスという思い」がある小川は、並々ならぬ覚悟で今回の連戦に挑む。なかでもブラジル戦は特別な一戦になるだろう。