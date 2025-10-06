阪急うめだ本店で予約スタート！2025年クリスマスケーキラインアップ
阪急うめだ本店では、2025年のクリスマスケーキの予約が早くもスタートしました！今年は人気のパティスリーが集結し、豪華な限定ケーキが揃っています。予約期間は10月8日（水）から12月20日（土）まで。特に人気のブランドでは早期に完売が予想されるため、早めの予約をおすすめします。デパ地下のスイーツストリートには、48ブランドが集結し、贅沢なラインアップが展開されます。
注目の阪急限定ケーキ、早期予約必須！
ガトー・ド・ボワ
価格：6,264円［阪急限定、販売予定数170]
パティスリー ルシェルシェ
価格：6,001円［阪急限定、販売予定数100］
ショコラトリ・パティスリ ソリリテ
価格：5,940円［阪急限定、販売予定数80］
トゥシェ ドゥ ボワ
価格：6,210円［阪急限定、販売予定数100］
パティスリー オ ジャポン ジヴェルニー
価格：6,200円［阪急限定、販売予定数60］
パティスリー ラクロワ
価格：6,280円［阪急限定、販売予定数80］
セイイチロウ ニシゾノ
価格：5,940円［阪急限定、販売予定数80］
ラ・クラシック
価格：5,400円［阪急限定、販売予定数80］
パティスリー シュエット
価格：6,480円［阪急限定、販売予定数60］
阪急うめだ本店のクリスマスケーキでは、特に注目すべきは「阪急限定」のケーキです。
例えば、奈良の「ガトー・ド・ボワ」から登場する「ラ ボワ ラクテ」は、マダガスカル産のチョコレートを使用し、贅沢なチョコレートムースとキャラメルのババロアが絶妙に調和しています。
美しい星空をイメージしたデザインも魅力的で、特別感満載な一品です。これらの限定ケーキは、予約開始早々に売り切れることが予想されるので、早めの予約が必須です。
【シーキューブ】華やかに彩る2025年のクリスマスケーキ予約開始
シェアケーキや少人数用ケーキも充実！
「マサヒコ オズミ パリ」クリスマスアソート4個セット
価格：4,050円［販売予定数200］
「グラモウディーズ」プティ フール ド ノエル
価格：3,780円［販売予定数100］
兵庫・西宮「テタンレール」プティガトーノエル
価格：4,860円［販売予定数100］
コンフィテリア エーセ Noël petits fours
兵庫・西宮「エレ・モンターニュ」Xmasショコラフロマージュ
価格：3,564円［販売予定数100］
「フリュテリー果坊」7種の果実のクリスマスデコ3号
価格：2,700円［阪急限定、販売予定数100］
ファミリーパーティーやお友達との集まりには、シェアケーキや少人数用ケーキもおすすめです。
「マサヒコ オズミ パリ」の「クリスマスアソート4個セット」は、モンブランやピスタチオ、サンタショコラなど、4種類の異なるケーキを楽しめるセット。
1個あたりのサイズも手ごろで、パーティーやちょっとしたおもてなしにもぴったりです。
また、「フリュテリー果坊」の「7種の果実のクリスマスデコ3号」は、フルーツ好きにはたまらないケーキで、見た目も華やか。種類やサイズが豊富なので、シーンに合わせたケーキ選びができます。
世界の名店から届くクリスマスケーキ
フランス「ピエール・エルメ・パリ」ビュッシュ ルーミ
価格：8,640円［阪急限定、販売予定数100］
フランス「パティスリー・サダハル・アオキ・パリ」フォレ ピスタッシュ エ フランボワーズ
価格：7,560円［阪急限定、販売予定数80］
「マサヒコ オズミ パリ」モンブラン ホワイト クリスマス
価格：9,981円［阪急限定、販売予定数200］
「ア・ラ・カンパーニュ」プレニット
価格：8,640円［阪急限定、販売予定数100］
「HIBIKA」雪降る苺 -ノエル・フレーズ-
価格：5,100円［販売予定数100］
「クラブハリエ」HARIE Christmas 2025
価格：6,860円[阪急限定、販売予定数40]
クリスマスを華やかに彩るのは、世界の名店から届くプレミアムケーキたちです。
フランスの「ピエール・エルメ・パリ」の「ビュッシュ ルーミ」は、洗練された美しいビジュアルとともに、濃厚でリッチな味わいを楽しめる逸品。
ほかにも「パティスリー・サダハル・アオキ・パリ」から「フォレ ピスタッシュ エ フランボワーズ」が登場し、フランボワーズとピスタチオの絶妙な組み合わせが楽しめます。
これらのケーキは、特別な日のために作られた最高級の一品で、贈り物にも最適です。
早期予約で完売必至！今年のクリスマスは阪急うめだ本店のケーキで決まり
今年も阪急うめだ本店のクリスマスケーキ予約がスタートしました！数量限定のケーキや、世界的に有名なパティスリーのケーキがラインアップし、どれも見逃せません。
人気のケーキは予約開始からすぐに売り切れる可能性が高いため、早めの予約をおすすめします。特別なクリスマスを、阪急うめだ本店の豪華なケーキで華やかに演出してください♡