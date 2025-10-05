大リーグのポストシーズン（PS）は4日（日本時間5日）に地区シリーズ（5回戦制）が始まった。ドジャースの大谷翔平投手（31）はPS初登板＆初二刀流出場となるフィリーズ戦（同午前7時38分開始）に「1番・DH兼投手」で出場すると発表された。投打同時出場すればDH制導入後のポストシーズンでは史上初となる。試合前は大谷がキャッチボールのためグラウンドに登場すると、大リーグ屈指の熱狂的なフィリーズファンから大ブーイング