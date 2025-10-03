楽天は３日、島内宏明外野手（３５）に来季の契約を結ばないことを伝えたと発表した。島内は入団２年目の１３年、９７試合に出場して打率２割８分４厘とレギュラーとして初のリーグ優勝＆日本一に貢献。２０２１年には最多打点、２０２２年にはベストナインと最多安打のタイトルをそれぞれ獲得した。近年はけがに悩まされ、今季ここまで５試合出場、１０打数無安打の成績に終わっていた。