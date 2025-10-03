¡þ²¤½£¥ê¡¼¥°1¼¡¥ê¡¼¥°Âè2Àï¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È 0¡½2 ¥¢¥¹¥È¥ó¥Ó¥é¡Ê2025Ç¯10·î2Æü¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥í¥Ã¥Æ¥ë¥À¥à¡Ë²¤½£¥ê¡¼¥°1¼¡¥ê¡¼¥°Âè2Àï¤¬2Æü¤Ë³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÎFW¾åÅÄåºÀ¤¤ÈDFÅÏÊÕ¹ä¤¬¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ï¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¥¢¥¹¥È¥ó¥Ó¥é¤Ë0¡½2¤ÇÇÔ¤ì¡¢½éÀï¤ËÂ³¤¯¹õÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£µ¨¹ñÆâ¥ê¡¼¥°Àï¤Ç7»î¹ç6ÆÀÅÀ¤ÈÀä¹¥Ä´¤Î¾åÅÄ¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤â·èÄêµ¡¤ËÍí¤ó¤À¡£0¡½0¤ÎÁ°È¾26Ê¬¡¢¸åÊý¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë±¦Â­¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ÇÊü¤Ã