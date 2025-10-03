YouTube番組『#脳教室最後まで全力でかけぬけろ！』で、脳科学者の茂木健一郎さんが受験や試験本番を控えた人々へ、熱いエールを送った。動画内で茂木さんは、受験シーズンを迎える人々へ「最後まで全力で駆け抜けよう」と呼びかけた。 「本番が近づくと、自分は本当に受かるのかなと不安になってしまうこともあるだろう」と茂木さんは語りつつ、「そんなときこそ緩めちゃダメ。全力で最後まで駆