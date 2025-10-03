既婚の男性職員と10回以上ラブホテルを訪れたと報じられた、群馬県前橋市の小川晶市長。報道から1週間たった今も市政は混乱しており、ネット上に“悪質な動画”まで出回る事態となっている。【写真】拡散された既婚者部下と市長が利用したとされるホテルの一室悪質な“キス動画”9月24日配信の『NEWSポストセブン』にて、市役所幹部部下の既婚男性と複数回ラブホテルの利用が報じられた小川市長。翌25日に記者会見を開いたが、