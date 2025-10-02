もしも天国の入口で、先に虹の橋を渡って行った愛犬が待っていてくれたら――。飼い主を迎えに行くため奮闘するコーギーの姿を描いた、感動のアクションアドベンチャー「My Little Puppy（マイリトルパピー）」の最新情報が公開されました。新たなストーリートレーラーと正式体験版が10月1日に配信され、2025年11月に正式リリースされることが決定しています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■犬の「飼い主