もしも天国の入口で、先に虹の橋を渡って行った愛犬が待っていてくれたら――。

飼い主を迎えに行くため奮闘するコーギーの姿を描いた、感動のアクションアドベンチャー「My Little Puppy（マイリトルパピー）」の最新情報が公開されました。新たなストーリートレーラーと正式体験版が10月1日に配信され、2025年11月に正式リリースされることが決定しています。

■ 犬の「飼い主お出迎え大作戦」が描かれる感動の物語

「人が死ぬと、先にあの世に旅立った犬が迎えに来る――」

本作はそんな優しい言い伝えをもとに描かれます。主人公はウェルシュ・コーギーの「ボング」。

飼い主と過ごした幸せな日々を胸に虹の橋を渡った彼が、ある日、天国へ歩み始めたパパの匂いをふと感じ取ります。

「もう一度パパに会いたい」 その一心でボングは旅立ちます。

どんな困難に出会っても、飼い主に会えるかもしれないという希望がある限り、小さな足は止まりません。

健気に走り続ける背中は、犬を愛する人だけでなく、大切な存在を見送ったすべての人の心に深く響くことでしょう。

■ 正式体験版で改善された要素

そんな同作の「正式体験版」がこの度リリース。新たな体験版では以下のような改良が加えられています。

・グラフィックのクオリティ・スタイルを大幅に改善

・犬の天国に新たな仲間たちを追加

・サウンドの臨場感を強化

・バグ修正で快適なプレイ体験を実現

・セーブデータは製品版へ引き継ぎ可能

さらに、体験版はSteam Next Fest：2025年10月エディション にも出展される予定とのこと。より多くのユーザーが一足先に体験できる場が用意されています。

■ 感動だけじゃない 骨太のアクションも高く評価

「My Little Puppy」は感動的なストーリーだけでなく、アクション性の高さも評価されています。

噛む・掘る・吠える・匂いを嗅ぐといった犬ならではの動きを駆使して障害を乗り越えるプレイ感覚は新鮮で、レビューでは「グズグズに泣いてしまった」「難しい要素は無くてジャンプや噛むといったアクションだけなので楽しい」といった声が寄せられています。

新トレーラーでは、ケルベロスを思わせる巨大な怪物に行く手を遮られてしまう様子や、荒れ野・雪原・水上といった様々なロケーションを駆け抜けるボングの姿が壮大な音楽と共に描かれており、正式版への期待がますます高まる内容となっています。

「My Little Puppy」は2025年11月にSteamでリリース予定。気になる方はウィッシュリストに登録のうえ、体験版をプレイしながら発売日を待ちましょう。手元にティッシュとハンカチの用意もお忘れなく。

2025年11月STEAMで正式発売します！いますぐSTEAMで正式体験版をプレイしてウィッシュリストに追加するのをお忘れなく！ Official Steam release confirmed for November 2025! Play the demo now on Steam and don't forget to add to your wishlist!

