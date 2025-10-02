IT技術を活用した「スマート養殖」。 担い手不足や燃料費の高騰などで厳しさを増す中、持続可能な水産業を目指す新たな取り組みです。 長崎市牧島町の漁港で、出港の準備をする1隻の漁船。 船に乗っているのは、地元の水産会社の社長ともうひとり。 （ながさきマリンファーム 北牧 利朗 社長） 「東京のIT関連会社から来た。これから沖(のいけす)に向かいます」 漁港から約2キロの沖合にある、いけす