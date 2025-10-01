ニューストップ > スポーツニュース > 野球ニュース > 西武が「おかわり2世」と呼ばれた渡部健人を戦力外通告へ 今季1軍出… 埼玉西武ライオンズ プロ野球ニュース スポーツニュース・トピックス スポニチアネックス 西武が「おかわり2世」と呼ばれた渡部健人を戦力外通告へ 今季1軍出場なし 2025年10月1日 2時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 西武が渡部健人らに戦力外を通告することが分かったと、スポニチが報じた 中村剛の後継者として「おかわり2世」とも呼ばれた渡部 背水の思いで臨んだ今季は2軍でも4本塁打にとどまり、1軍出場はなかった 記事を読む おすすめ記事 小久保監督が宙に舞う ソフトバンク、2連覇 2025年9月28日 1時33分 【西武】西口文也監督インタビュー 9月に入ってからの打線の印象を語る 2025年9月26日 13時2分 阪神 平田２軍監督 降格後初登板の湯浅を称賛「ファーム来て３回目になるかな。今日が１番良かったんじゃない？」【一問一答】 2025年9月26日 23時0分 『恋フレ』に阿部顕嵐、松本大輝、濱岸ひよりら出演 樋口幸平×川津明日香のポスターも 2025年9月24日 18時0分 timelesz篠塚大輝「番組出禁かもと思ってた」 猪俣周杜と『ナゾトレ』シーズンレギュラーに 2025年9月30日 21時0分