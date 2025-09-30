全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、栃木・那須のワイナリー『那須661ワインヒルズ』です。犬連れもウェルカム、畑を一望できるテラスも快適！耕作放棄地や別荘跡地を活用してワイン用ブドウの栽培を始めたサステナブルなワイナリーだ。那須連山の東南、標高約550mという清々しい気候にあり、総敷地面積は約91ha。なんと東京ドームの約20倍にも及ぶ。『那須661ワインヒルズ』