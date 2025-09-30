自民党総裁選候補の高市早苗前経済安全保障担当相は30日、麻生太郎元首相と国会内で約15分間面会した。報道各社の調査では、高市氏は議員票で小泉進次郎農相に後れを取っており、上積みへ協力を求めた可能性がある。麻生氏は党内で唯一存続する麻生派（43人）の会長を務めている。