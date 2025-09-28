17歳で小さなスポーツカーを自作自分が思春期に憧れていた1台、モンテヴェルディ・ハイスピード 375Lで夢見心地のドライブを想像していた。しかし、グレートブリテン島の田舎道は幅が狭い。V8エンジンの排気量は7.2Lもある。興奮と不安が同時にのしかかり、現実へ引き戻される。【画像】UKでは1台も売れずモンテヴェルディ・ハイスピード同時期のエキゾチック・モデルたち全150枚夢ははかない。自分が勝手に心へ描いた、肯定