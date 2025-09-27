厚生労働省のエイズ動向委員会は２６日、２０２４年の１年間に新たにエイズウイルス（ＨＩＶ）の感染が判明した人が、前年比３４人増の９９４人（確定値）となり、２年連続で増加したと発表した。このうち、エイズを発症していた患者は同４１人増の３３２人だった。いずれも過去２０年では低水準だが、増加しているため、同委員会は今後の状況を注視するとしている。ＨＩＶは性行為や血液を介して感染し、数年〜１０年の無症状