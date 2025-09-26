TVアニメ『葬送のフリーレン』第2期が、日本テレビ系“FRIDAY ANIME NIGHT”にて2026年1月16日より放送されることが決定し、あわせてキービジュアルが公開された。 参考：『葬送のフリーレン』第2期で注目すべきポイントを解説ヒンメルの最後のセリフが伏線に 『週刊少年サンデー』（小学館）で連載中、山田鐘人（原作）とアベツカサ（作画）による原作漫画をアニメ化した本作。2021年には「マン