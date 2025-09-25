銀座コージーコーナーのカフェ・レストラン併設店に、2025年9月26日（金）から秋冬限定メニューが登場します。黒ごまや和栗、和紅茶を使用した華やかなパフェや、きのこ・ほたて・渡り蟹を贅沢に使ったパスタなど、旬の食材をたっぷり味わえるラインアップ。ゆったりとした空間で、この時期ならではの特別な美味しさを楽しんでみませんか♪ 旬を堪能♡秋冬限定パフェ3種 黒ごま香る和風仕立