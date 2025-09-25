銀座コージーコーナーの秋♡黒ごま＆和栗の贅沢パフェや限定パスタが登場
銀座コージーコーナーのカフェ・レストラン併設店に、2025年9月26日（金）から秋冬限定メニューが登場します。黒ごまや和栗、和紅茶を使用した華やかなパフェや、きのこ・ほたて・渡り蟹を贅沢に使ったパスタなど、旬の食材をたっぷり味わえるラインアップ。ゆったりとした空間で、この時期ならではの特別な美味しさを楽しんでみませんか♪
旬を堪能♡秋冬限定パフェ3種
黒ごま香る和風仕立てのパフェ
価格：1,400円
香ばしい黒ごまとモンブランクリーム、白玉やあんこを重ね、苺やカシスの酸味がアクセントに。和洋折衷の豊かな味わいが魅力。
和栗のモンブランパフェ
価格：1,400円
愛媛県産和栗を使用した濃厚なモンブランクリームと、コーヒーゼリーの組み合わせで上品な甘さに。芳醇な味わいを堪能できます。
和紅茶のパフェ
価格：1,300円
和紅茶アイスと店舗仕込みのゼリー、爽やかなオレンジを合わせた大人の一品。マドレーヌの食感も楽しい秋らしいパフェです♡
濃厚＆香ばしい秋冬パスタ
粗挽き香味ポークときのこのクリームパスタ
価格：1,380円
3種のきのこをペーストとソテーで使用。濃厚なクリームソースにポークの旨みが加わり、深い味わいを実現。
北海道産ほたてとかぶの和風パスタ
価格：1,380円
旬のかぶとフレッシュなほたてを醤油バターで仕上げた一皿。素材の甘みと香ばしさが広がります。
渡り蟹のトマトソースパスタ
価格：1,380円
渡り蟹の旨みを凝縮したトマトソースが絶品。贅沢な身と濃厚ソースの相性抜群のパスタです。
販売店舗と開催期間
販売期間は2025年9月26日（金）～2026年1月22日（木）頃。
パフェ提供店舗：銀座1丁目本店／ビーンズ赤羽店／王子店／新小岩店／イトーヨーカドー大井町店／三鷹コラル店／川崎アゼリア店／鶴見東口店／海老名店
パスタ提供店舗：銀座1丁目本店／ビーンズ赤羽店／王子店／新小岩店／イトーヨーカドー大井町店／川崎アゼリア店／鶴見東口店／海老名店
※銀座1丁目本店は+100円となります。
まとめ♡秋の味覚で心も満たされる
黒ごま、和栗、和紅茶のパフェや、旬のほたてや渡り蟹を使った贅沢なパスタまで、銀座コージーコーナーの秋冬限定メニューは心もお腹も満たしてくれるラインアップ。
仲間や家族とのランチ、ひとり時間のご褒美など、シーンに合わせて楽しめるのも魅力です。秋の訪れを感じながら、期間限定の特別なひとときを過ごしてみませんか？