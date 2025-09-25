銀座コージーコーナーの秋♡黒ごま＆和栗の贅沢パフェや限定パスタが登場

銀座コージーコーナーのカフェ・レストラン併設店に、2025年9月26日（金）から秋冬限定メニューが登場します。黒ごまや和栗、和紅茶を使用した華やかなパフェや、きのこ・ほたて・渡り蟹を贅沢に使ったパスタなど、旬の食材をたっぷり味わえるラインアップ。ゆったりとした空間で、この時期ならではの特別な美味しさを楽しんでみませんか♪

旬を堪能♡秋冬限定パフェ3種

黒ごま香る和風仕立てのパフェ

価格：1,400円

香ばしい黒ごまとモンブランクリーム、白玉やあんこを重ね、苺やカシスの酸味がアクセントに。和洋折衷の豊かな味わいが魅力。

和栗のモンブランパフェ



価格：1,400円

愛媛県産和栗を使用した濃厚なモンブランクリームと、コーヒーゼリーの組み合わせで上品な甘さに。芳醇な味わいを堪能できます。

和紅茶のパフェ



価格：1,300円

和紅茶アイスと店舗仕込みのゼリー、爽やかなオレンジを合わせた大人の一品。マドレーヌの食感も楽しい秋らしいパフェです♡

濃厚＆香ばしい秋冬パスタ

粗挽き香味ポークときのこのクリームパスタ

価格：1,380円

3種のきのこをペーストとソテーで使用。濃厚なクリームソースにポークの旨みが加わり、深い味わいを実現。

北海道産ほたてとかぶの和風パスタ



価格：1,380円

旬のかぶとフレッシュなほたてを醤油バターで仕上げた一皿。素材の甘みと香ばしさが広がります。

渡り蟹のトマトソースパスタ



価格：1,380円

渡り蟹の旨みを凝縮したトマトソースが絶品。贅沢な身と濃厚ソースの相性抜群のパスタです。

販売店舗と開催期間

販売期間は2025年9月26日（金）～2026年1月22日（木）頃。

パフェ提供店舗：銀座1丁目本店／ビーンズ赤羽店／王子店／新小岩店／イトーヨーカドー大井町店／三鷹コラル店／川崎アゼリア店／鶴見東口店／海老名店

パスタ提供店舗：銀座1丁目本店／ビーンズ赤羽店／王子店／新小岩店／イトーヨーカドー大井町店／川崎アゼリア店／鶴見東口店／海老名店

※銀座1丁目本店は+100円となります。

まとめ♡秋の味覚で心も満たされる

黒ごま、和栗、和紅茶のパフェや、旬のほたてや渡り蟹を使った贅沢なパスタまで、銀座コージーコーナーの秋冬限定メニューは心もお腹も満たしてくれるラインアップ。

仲間や家族とのランチ、ひとり時間のご褒美など、シーンに合わせて楽しめるのも魅力です。秋の訪れを感じながら、期間限定の特別なひとときを過ごしてみませんか？