¥í¡¼¥½¥ó¤Ï9·î23Æü¤«¤é¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¤è¤¦¤Ê¿·ºî¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼2ÉÊ¤È¡Ö½©¤ÎÌ£³Ð¥Õ¥§¥¢¡×Á´23ÉÊ¤ò¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÇÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿·ºî¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¤Ï¡¢·ª¤¢¤ó¡¢ÏÂ·ª¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥Þ¥í¥óÉ÷Ì£¥Û¥¤¥Ã¥×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö»êÊ¡¤Î¥Þ¥í¥ó&¥Þ¥í¥ó¡×(ÀÇ¹þ160±ß)¤È¡¢¥¯¥Ã¥­¡¼¥½¥Ü¥í¡¢¥Á¡¼¥º¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥Á¡¼¥º¥Û¥¤¥Ã¥×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö»êÊ¡¤Î¥Á¡¼¥º&¥Á¡¼¥º¡×(ÀÇ¹þ181±ß)¤Î2ÉÊ¡£¤É¤Á¤é¤â¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤Æ¤¯¤Á¤É¤±¤ÎÎÉ¤¤À¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¡¼¥½¥ó¡Ö»êÊ¡