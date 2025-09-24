ローソン“まるでスイーツのような”新作パン「至福のマロン&マロン」など発売

ローソンは9月23日から、まるでスイーツのような新作ベーカリー2品と「秋の味覚フェア」全23品を、全国の店舗で発売している。

新作ベーカリーは、栗あん、和栗クリーム、マロン風味ホイップを使用した「至福のマロン&マロン」(税込160円)と、クッキーソボロ、チーズクリーム、チーズホイップを使用した「至福のチーズ&チーズ」(税込181円)の2品。どちらもしっとりとしてくちどけの良い生地を使用している。

ローソン「至福のマロン&マロン」

ローソン「至福のチーズ&チーズ」

当該商品は、2024年5月に岩手県内の約40店舗で約2週間の実験販売を行ったところ、菓子パンカテゴリーの販売高は実験前に比べて約3割増加。主に、40〜50代の男性顧客を中心に好評だったという。

今年8月にはベーカリーのようなスイーツ「冷やしクリームパン」を発売し、発売後10日間で約300万個を売り上げた。

「秋の味覚フェア」では、秋を代表する季節の素材を使用したメニューを発売している。特に昨年も好評だったというスイーツでは、「Uchi Café ほろふわ栗粉のダブルフロマージュ」(税込365円)や「Uchi Café ほろふわ栗粉の栗堪能モンブラン」(税込354円)など栗を使用した商品4品を展開。

「Uchi Café ほろふわ栗粉のダブルフロマージュ」

他にも「THEおさつ 紅はるかペースト使用バター香るお芋ラテ 255g」(税込298円)、「大学いもまん」(税込198円)など、幅広くラインアップする。

おにぎりや弁当では、「舞茸と霜降りひらたけのおこわおにぎり」(税込192円)、「ソースたっぷり きのこクリーム」(税込599円)など、季節感を味わえる商品を揃えた。