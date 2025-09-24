世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の韓鶴子総裁が２３日、政治資金法違反容疑などで逮捕された。韓氏は元幹部と共謀し、尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領の妻・金建希（キム・ゴンヒ）被告に不正な金品を贈り、教団の事業に便宜を図るよう依頼した疑いが持たれている。全国統一教会被害対策弁護団副団長の紀藤正樹弁護士が韓氏逮捕を受け、韓国と日本の教団の声明の違いについて指摘した。韓氏の逮捕を受けて韓国の教団は