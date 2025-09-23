北海道むかわ町で男性の遺体が地中に遺棄された事件で、死体遺棄容疑で逮捕された会社員梅津悠希容疑者（36）＝苫小牧市＝が被害者について「全く知らない人」と供述していることが23日、道警への取材で分かった。容疑者は現場で穴を掘ったことは認めているといい、道警は供述を精査するとともに、詳しい経緯や背景を調べている。遺体が埋まっていたのが深さ約4メートルの場所だったことも捜査関係者への取材で判明した。道