エヌビディアのロゴ（AP＝共同）【ニューヨーク共同】米半導体大手エヌビディアは22日、対話型の生成人工知能（AI）「チャットGPT」を開発した米新興企業オープンAIに最大1千億ドル（約15兆円）を投資する方針を明らかにした。次世代AIの基盤となる大規模データセンターの整備に向けて、戦略提携する。オープンAIの財務基盤強化に協力し、高性能な製品の大口需要先を確保する狙いがあるとみられる。両社は少なくとも10ギガワッ