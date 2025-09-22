Photo: SUMA-KIYO 最近のスマホには、とても高い防水性が備わっていますが、そんなスマホにも意外な落とし穴があったんです。先日、小雨の中で撮影をしていたのですが、僕の「iPhone 16 Pro Max」は最大水深6メートルで30分間耐えられるIP68対応ということもあり、特に問題なく使えていました。ところがその後、充電しようとUSBケーブルを接続すると「液体を検出しました」と表示され充電が