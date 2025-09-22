『Dice Gambit』をプレイした。本作はChromatic Inkというスウェーデンのスタジオが初めて手掛けるSRPGだ。 （関連：【画像】緻密な戦闘バランスや愛らしいビジュアルが魅力のSRPG『Dice Gambit』） 一作目とは思えないほど緻密に作られた戦闘バランスや、愛らしくてクセのあるビジュアル、ゲームを彩る多彩なBGMなど、とても高品質な作品だった。それでは要素をひとつずつ見ていこう。 物語の舞台はネオタリ