¡ÚÁ°¸åÊÔ¤Î¸åÊÔ¡¿Á°ÊÔ¤òÆÉ¤à¡Û30ÂåÆ±À³¥«¥Ã¥×¥ë¤òËèÌëÇº¤Þ¤¹¡ÈÆæ¤ÎÀÖ¤óË·¡É¤Îµã¤­À¼¤½¤ÎÌðÀè¤Ë¡Ö»ä¡¢Ç¥¿±¤·¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¡Ä¡Ä¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë6,000·ï°Ê¾å¤Î²ø°ÛÂÎ¸³ÃÌ¤ò½¯½¸¤·¡¢¸ì¤êÉô¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ëÀîÆà¤Þ¤ê»Ò¤¬À¤¤Ë¤âÉÔ»×µÄ¤Ê°ìÏÃ¤ò¥ë¥Ý¥ë¥¿¡¼¥¸¥å¡£ÏÂ¿¿¤µ¤ó¤ÈÊâ¤µ¤ó¡Ê¤È¤â¤Ë²¾Ì¾¡Ë¤Ï¸òºÝÃæ¤Î30Âå¥«¥Ã¥×¥ë¤À¡£¿Æ¤«¤é¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÇÆ±À³¤ò·è¤á¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÆþµï¤·¤¿2¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¶áÎÙ¤ÎÉô²°¤ËÀÖ¤óË·¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¡¢ËèÌë¡¢µã¤­À¼¤ËÇº