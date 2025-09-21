ひょんなことから知人の秘密を知ってしまった場合、あなたならそのことを黙っていますか？ それとも面白おかしく話してしまいますか？ 今回はそんな経験をした女性のエピソードをご紹介しましょう。◆久々に会う幼なじみと2泊3日の旅行へ 主婦の青柳小春さん（仮名・34歳）は、夫の健人さん（仮名・36歳／会社員）と4歳の息子の湊くん（仮名）と都内のマンションで暮らしています。 「私の