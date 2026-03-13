もうすぐやってくるホワイトデー。本来はバレンタインデーの感謝を返す日ですが、その「お返し」が人間関係を映す鏡になることもあるようです。エピソード1：「原因は私？！」義両親を揺るがしたチョコエミカ（仮名）さんとコウセイ（仮名）さんは結婚2年目の夫婦です。ある日、義両親が大喧嘩をしていることをコウセイさんから聞き、エミカさんは驚きました。なぜなら、義両親はどこに行くのも一緒、休日のたびに温泉などで食べ歩