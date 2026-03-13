夫婦として一緒に生活していると、旦那さんと喧嘩をすることもあるでしょう。すぐに仲直りができればよいですが、お互いに譲らないと長引いてしまうことも。ママスタコミュニティのあるママも、旦那さんと喧嘩中にとても悲しい出来事があったようです。こんな投稿がありました。『旦那と喧嘩中で、今日は子どもが小学校の卒業式でした。昨日の夜、子どもを通して「明日の昼、回転寿司の予約をしておいて」と言われたので、「休戦か