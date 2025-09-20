サガン鳥栖は９月20日、J２第30節でロアッソ熊本とホームで対戦し、４−２で勝利。この試合で２ゴールを叩き込み、注目を集めたのが18歳のFW新川志音だ。１−１で迎えた69分、新川は左サイドをドリブルで持ち上がり、エリア内に進入。相手DFをキレのあるシザースでかわし、右足でフィニッシュ。力強いシュートがゴールネットに突き刺さった。 さらに84分、巧みなドリブルで仕掛けると、エリア内で倒されてPKを獲得。自