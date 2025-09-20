9月18日、オーダー時のコール方法などの独自のローカルルールが、たびたび話題となる、いわゆる「二郎系ラーメン」のある店舗で、店主に“逆ギレ”されたユーザーが、その顛末をXで報告。ユーザーが明かした店側の接客態度に対して批判が殺到している。「このユーザーは、月に1回くらい行くという埼玉県の二郎系ラーメン店に行った際のできごとを、Xに投稿しました。それによれば、最初に出てきたラーメンが頼んだトッピングと違