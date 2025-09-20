Ãæ¹ñ²ÏËÌ¾ÊÄ¥²È¸ý»Ô¤ÎÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ¤ÈÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤Î»ÜÀß¡á2023Ç¯9·î¡Ê¶¦Æ±¡ËÃæ¹ñ¤Çº£Ç¯¡¢ÂÀÍÛ¸÷¡¦É÷ÎÏ¤ÎºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¤è¤ëÈ¯ÅÅÇ½ÎÏ¤¬½é¤á¤Æ²ÐÎÏ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ÇÓ½Ð¡Ö¥¼¥í¡×¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¹ñ¤Ï¡ÖÎò»ËÅª¡×°Î¶È¤À¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£ÂÀÍÛ¸÷¤ÎÈ¯ÅÅÇ½ÎÏ¤Ï10Ç¯¤Ç30ÇÜ°Ê¾åÁý¤¨¡¢À¤³¦°ì¤ò¸Ø¤ë¤¬¡¢´ë¶È¤Ï²áÅö¶¥Áè¤Ë¤µ¤é¤µ¤ìÅñÂÁ¤â¿Ê¤à¡£¡Öº£Ç¯4·îËö¤Þ¤Ç¤ËÉ÷ÎÏ¤ÈÂÀÍÛ¸÷¤ò¹ç¤ï¤»¤¿È¯ÅÅÀßÈ÷ÍÆÎÌ¤Ï15²¯3ÀéËü¥­¥í¥ï¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡¢Îò»ËÅª¤Ë²ÐÎÏ