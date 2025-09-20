¥±¥ó¥³¡¼¡¦¥È¥­¥Ê¡¼¤Ï¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤Ë¤âºÒ³²»þ¤âÌò¤ËÎ©¤Ä¡ÖÂ¿µ¡Ç½ËÉºÒ¥é¥¸¥ª KR-020AWFSE¡×¤ò2025Ç¯9·î19Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Î¼ÂÇä²Á³Ê¤Ï6050±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£ ¡ÖÂ¿µ¡Ç½ËÉºÒ¥é¥¸¥ª KR-020AWFSE¡× µ­»ö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È ÃÏ¿Ì¤äÂç±«¤Ê¤É¤Î¼«Á³ºÒ³²¤Ø¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢Æü¾ï¤«¤éÈ÷¤¨¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤ÎÂ¿µ¡Ç½¥é¥¸¥ª¤Ï¡¢¼ê²ó¤·½¼ÅÅ¤¬¤Ç¤­¤ë¤Î¤ÇÄäÅÅ»þ¤Ë¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢LED¥é¥¤¥È¤äS