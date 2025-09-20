À¸³¶¡¢µ­²±ÎÏ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Ë¤Ï²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¡£°å»Õ¤ÎÏÂÅÄ½¨¼ù¤µ¤ó¤Ï¡ÖÇ¯ÇÛ¼Ô¤Ç¤â20Âå¤Ç¤â¡ØÀÎ¤Ï´ÊÃ±¤Ëµ­²±¤Ç¤­¤¿¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡ÈÈþ¤·¤¤ºø³Ð¡É¤Ë´Ù¤ê¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¼«¸Ê°Å¼¨¤ò¤«¤±¤ë¤Èµ­²±ÎÏ¤ÏÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÏÂÅÄ½¨¼ù¡Ø70ºÐ¤«¤é¤ÎÏ·¤±¤Ê¤¤¥Ü¥±¤Ê¤¤µ­²±½Ñ¡Ù¡Ê¥ï¥ó¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼Ì¿¿¡áiStock.com¡¿Elena Nechaeva¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹ - ¼Ì¿¿¡áiStock.com¡¿Elena Nechaeva¢£