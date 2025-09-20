¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç3000¿Í°Ê¾å¤ÎÃË½÷¤ÎÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤­¤¿¡¢Îø°¦¡¦º§³è¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ÎµÆÇµ¤Ç¤¹¡£È±¤â¥Ü¥µ¥Ü¥µ¤Ç²½¾Ñ¤â¤·¤Ê¤¤¡È´°Á´¤Ê¤ëÈó¥â¥Æ¡É¤«¤éÃ¦½Ð¤·¤¿·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Î¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤ò¤´»ØÅ¦¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£Ã¯¤â¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡ÖÎø°¦¤ËÌòÎ©¤Ä¥ê¥¢¥ë¤Ê¾ðÊó¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÆÇ¿Æ²ÈÄí¤Ç°é¤Ã¤¿½÷À­¡¦ºÌÇµ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦29ºÐ¡Ë¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤é²ÈÄí¤Ë°Â¿´¤Ç¤­¤ëµï¾ì½ê¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ÎÄã