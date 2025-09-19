¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè5ÀáºÇÂç¤ÎÃíÌÜ¥«¡¼¥É¤Ï¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÂÐ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤À¡£¤È¤â¤ËÍ¥¾¡¸õÊä¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ú¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é¤È¥ß¥±¥ë¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¿¤Ï»ÕÄï´Ø·¸¤È¤¤¤¨¤ë´ÖÊÁ¡£¤«¤Ä¤Æ¥¢¥ë¥Æ¥¿¤Ï¥·¥Æ¥£¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¡¢»ØÆ³¼Ô·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤­¤¿¡£°ÊÁ°¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥·¥Æ¥£¤Ë»õ¤¬Î©¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤À¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï´Ø·¸À­¤¬µÕÅ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¸å¤Ë¥·¥Æ¥£¤¬¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ï22-23¥·¡¼¥º¥ó¤Î4·î¡£°ÊÍè¡¢23-24¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¦¥·