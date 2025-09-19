¥·¥Æ¥£¤Î¥Ú¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é Photo/Getty Images

¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè5ÀáºÇÂç¤ÎÃíÌÜ¥«¡¼¥É¤Ï¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÂÐ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤À¡£¤È¤â¤ËÍ¥¾¡¸õÊä¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ú¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é¤È¥ß¥±¥ë¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¿¤Ï»ÕÄï´Ø·¸¤È¤¤¤¨¤ë´ÖÊÁ¡£¤«¤Ä¤Æ¥¢¥ë¥Æ¥¿¤Ï¥·¥Æ¥£¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¡¢»ØÆ³¼Ô·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤­¤¿¡£

°ÊÁ°¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥·¥Æ¥£¤Ë»õ¤¬Î©¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤À¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï´Ø·¸À­¤¬µÕÅ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¸å¤Ë¥·¥Æ¥£¤¬¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ï22-23¥·¡¼¥º¥ó¤Î4·î¡£°ÊÍè¡¢23-24¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¦¥·¡¼¥ë¥É¤Ç¤Ï1-1¤«¤é¤ÎPK4-1¡¢Æ±¤¸¤¯10·î¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï1-0¡¢4·î¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï0-0¡¢24-25¥·¡¼¥º¥ó¤Ï9·î¤Î»î¹ç¤¬2-2¡¢¤½¤·¤Æ2·î¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï5-1¤È¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬Âç¾¡¤ò¼ý¤á¤ë¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³5»î¹ç¡¢¥Ú¥Ã¥×¤Ï¥¢¥ë¥Æ¥¿¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£

¤·¤«¤·¥·¥Æ¥£¤Ïº£µ¨¡¢¤Þ¤¿°ã¤¦»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤¤¤ë¡£MF¥¿¥¤¥×¤Îµ¶¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¢¥Ö¥É¥¥¥³¥Ç¥£¥ë¡¦¥¯¥µ¥Î¥Õ¤ò¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ËÃÖ¤¯¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ÊÉÛ¿Ø¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀï¤Ç¸«¤»¤¿¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤â±Þ¤ï¤Ì»ÑÀª¡¢¤½¤·¤Æ¤â¤Á¤í¤óºÇÁ°Àþ¤Ë¤Ï¡ÖºÇ¶¯¤Î9ÈÖ¥¿¥¤¥×¡×¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¡£ÂåÌ¾»ì¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ê¥ë¥×¥ì¥¤¤ò¼Î¤Æ¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢0¥È¥Ã¥×Àï½Ñ¤äµ¶¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯Àï½Ñ¤ÇÁê¼ê¤òº®Íð¤µ¤»¤¿¥¿¥¯¥Æ¥£¥«¥ë¤Ê¥Á¡¼¥à¤«¤é¡¢¤è¤ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ÇÆùÂÎÀï¤â±Þ¤ï¤Ì¥Á¡¼¥à¤ËÊÑ¤ï¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£

¤³¤ì¤Ï¥Ú¥Ã¥×¤¬¥¢¥ë¥Æ¥¿¤«¤é³Ø¤ó¤À¤â¤Î¤À¤È¡ØThe Athletic¡Ù¤Ï»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥¤¥É¤Ë¤âCB¥¿¥¤¥×¤òÊÂ¤Ù¤ë¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥é¥¤¥ó¡¢¥×¥ì¥¹¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥×¥ì¥¤¡¢¼é¤«¤é¹¶¤Ø¤ÎÁÇÁá¤¤ÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢¤½¤·¤Æ¥Ë¥³¥é¡¦¥¸¥ç¥Ð¡¼¤ËÂÐ¹³¤¹¤Ù¤¯¡¢¥»¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¥¸¥§¥¤¥à¥º¡¦¥Õ¥ì¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¡¢¥Ú¥Ã¥×¤¬Äï»Ò¤Î¥¢¥ë¥Æ¥¿¤«¤é³Ø¤ÓÄ¾¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¥Ú¥Ã¥×¤Î»ý¤Ä½ÀÆðÀ­¤òÉ½¤·¤Æ¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£

¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤âºÇÁ°Àþ¤Ë¤è¤ê¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼Á³¤È¤·¤¿¥ô¥£¥¯¥È¥ë¡¦¥®¥§¥±¥ì¥·¥å¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòµ¨¤È¤ÏÍÍÁê¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Íè¤ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Î·ãÆÍ¤Ï¡¢ºòµ¨¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¥Ú¥Ã¥×¤Ïº£ÅÙ¤³¤½¥¢¥ë¥Æ¥¿¤òÂÇ¤ÁÅÝ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤«¡¢Âç¤­¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£