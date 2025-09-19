Æî³¤ÅÅµ¤Å´Æ»¤Ï¡¢ÆñÇÈ±Ø2³¬Ãæ±û²þ»¥¸ý²þ»¥Æâ¥³¥ó¥³¡¼¥¹¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¹©»ö¤ò´°Î»¤·¡¢9·î27Æü¤«¤é¶¡ÍÑ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£´ûÂ¸¤Î²½¾Ñ¥ì¥ó¥¬¤ä¾²¥¿¥¤¥ë¤òÅ±µî¤·¡¢¿·¤¿¤ËÇò¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿ÆâÁõ¤È¶ÊÀþ¤ò³è¤«¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÃì¤Ë¤è¤ê¡¢ÌÀ¤ë¤¤¶õ´Ö¤òÁÏ½Ð¤·¤¿¤Û¤«¡¢¤ÎÆ°Àþ¤Ë±è¤Ã¤ÆÃì¤äÅ·°æ¤Ë¥é¥¤¥ó¾õ¤Î¾ÈÌÀ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Á³¤ËÍøÍÑ¼Ô¤ÎÆ°¤­¤òÍ¶Æ³¤¹¤ëÀß·×¤È¤·¤¿¡£Æî³¤ËÜÀþÂ¦¥¨¥ê¥¢¡ÊÀ¾Â¦¡Ë¤Ï¡¢ÆñÇÈ¤È´ØÀ¾¶õ¹Á¤ò·ë¤ÖÆÃµÞ¡Ö¥é¥Ô¡¼¥È¡×¤Î¥Û¡¼¥à¤Ë