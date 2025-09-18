ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > ケンドーコバヤシ、現在放送中のアニメ「ウィッチウォッチ」を絶賛 アニメの話題 ケンドーコバヤシ アッパレやってまーす！ エンタメ・芸能ニュース スポニチアネックス ケンドーコバヤシ、現在放送中のアニメ「ウィッチウォッチ」を絶賛 2025年9月18日 20時10分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと ケンドーコバヤシが17日深夜のラジオで、アニメ「ウィッチウォッチ」に言及 同作を見ていることを明かし、「めっちゃ面白い」と絶賛 内容について「1のバトルと99の日常」と説明し、「不思議な作品」と評した 記事を読む おすすめ記事 【世界陸上】「眠れる森の美女」マフチフ、眠る間に決勝進出決定 一発成功→雨でぬれない場所に移動し再びスヤスヤ 2025年9月18日 20時54分 「なんで身を削らなきゃいけないの」渡邊渚、YouTube“再生数ダウン”に居直り「言わないほうがいい」視聴者ツッコミ…“足つぼリアクション”解禁で方向性模索も 2025年9月18日 15時45分 『Nスタ』に世界陸上王者が出演も“通訳不在”でグダグダ「勝手に盛り上がるな」英語堪能アナ役立たず 2025年9月18日 11時0分 【清水 芽々】「タワマン低層階民」が受けている「高層階マウント」がヤバい…！「低層階の子供は入れない公園」「パーティでも水とジュースだけ」「エレベーターにも乗れない」 2025年9月11日 7時0分 ひろゆき氏、開催前は「万博は中止しろ」今はどう思う？「大成功おめでとうございます！」 2025年9月18日 20時42分