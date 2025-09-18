バンダイのカプセルトイブランド「ガシャポン（R）」の単独大型イベントが開催決定！「ガシャポン（R）に超夢中展2025」でカプセルトイまみれ♪☆ガシャポン大型イベントのイメージや販売アイテムをチェック！（写真14点）＞＞＞バンダイのカプセルトイブランド「ガシャポン（R）」の単独大型イベント「ガシャポン（R）に超夢中展2025」が、2025年10月31日（金）〜11月2日（日）の3日間、池袋・サンシャインシティ 文化会館ビル4