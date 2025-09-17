Kindle端末で初めてカラー表示に対応した「Kindle Colorsoft」 Amazonが7月24日に発売したシリーズ初のカラーディスプレイ採用電子書籍リーダー「Kindle Colorsoft」。発売直後に実機を借りて1カ月以上試用してみて、改めてカラー表示の魅力を痛感した一方で、終売してしまった旧モデルの強みも再認識してしまった。 目に優しく「紙と変わらない読み心地」が特徴の電子書籍専用端末・K