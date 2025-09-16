david productionが手掛ける初のオリジナルTVアニメーション『陰陽廻天 Re：バース』、第12話のあらすじと場面カットが公開された。そして、メインキャストを演じる木村太飛、内田真礼、木村良平より最終コメント到着した。『陰陽廻天 Re：バース』は、『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズ制作のdavid productionが手掛ける初のオリジナルTVアニメーション。熱血ヤンキー高校生・タケルが、不慮の事故をきっかけに転移した「電祇平安